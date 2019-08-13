Вашингтон, , 02:36 — REGNUM

Член палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Тулси Габбард приостановила свою предвыборную кампанию из-за участия в военных учениях американской Национальной гвардии. Об этом сообщает портал The Daily Caller.

«Я на пару недель приостанавливаю свою избирательную кампанию и надеваю военную форму для участия в учениях в Индонезии», — цитирует ее портал.

По данным портала, речь идет об учениях Национальной гвардии США, которые проходят в Индонезии. Отмечается, что Габбард в 2015 году получила воинское звание майора. Ранее она проходила службу в Ираке.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа президент Соединенных Штатов Дональд Трамп оценил дебаты кандидатов в президенты от Демократической партии США. По его словам, в дебатах участвуют не те люди, которые «сделают Америку снова великой».

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