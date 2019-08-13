Гонконг, Китай, , 01:54 — REGNUM

Китай призвал Соединенные Штаты немедленно прекратить вмешиваться в его внутренние дела в Гонконге, сообщает 12 августа агентство Синьхуа.

Пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин сделала соответствующие заявления, отвечая на вопрос, касающийся попытки США устроить «цветную революцию» в Гонконге. При этом, многие гонконгские эксперты отмечают, что происходящее в Гонконге носит явные черты попытки совершить «цветную революцию» в стране. Так, об этом еще 7 августа заявил директор Управления по делам Гонконга и Макао при Госсовете КНР Чжан Сяомин.

США постоянно делают безответственные заявления касательно Гонконга, называя бело черным и наоборот, заявила Хуа. Она также добавила, что некоторые ключевые политики и дипломаты из Соединенных Штатов, связанные с продемократическими мятежниками и несправедливо обвиняющие центральное правительство Китая, потворствуют насилию и противозаконным действиям, мешающим процветанию стабильности Гонконга.

«Каковые реальные намерения США и для чего США используют Гонконг?», — задала риторический вопрос Хуа, добавив, что Гонконг принадлежит США и дела Гонконга — это дела только лишь Китая.

Напомним, что из-за массовых беспорядков в Гонконге, которые совершаются проамериканскими демонстрантами, были парализованы и отменены все авиарейсы в аэропорту города как минимум до конца дня.

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