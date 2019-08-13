Ереван, , 01:36 — REGNUM

По приглашению секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна сегодня, 12 августа, в Армению с рабочим визитом прибыла делегация во главе с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым.

Патрушева встречает в аэропорту его армянский коллега Армен Григорян Пресс-служба Совбеза Армении

13 августа запланированы встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и секретарем Совбеза Арменом Григоряном. В ходе визита состоятся также рабочие дискуссии между аппаратами Советов безопасности Армении и Российской Федерации. Будут обсуждаться вопросы двухсторонних стратегических отношений, а также взаимодействия в рамках ОДКБ.