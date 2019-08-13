Кишинёв, , 01:13 — REGNUM

В парламенте Молдавии зарегистрирована инициатива об отмене депутатской неприкосновенности. Как передает ИА REGNUM, ее зарегистрировала фракция партии «Шор», лидер которой Илан Шор находится в бегах и осужден судом первой инстанции по делу о краже 1 млрд евро из банковской системы страны.

Как заявила депутат от партии «Шор» Марина Таубер, ее коллегам по партии «нечего бояться и незачем прятаться за депутатской неприкосновенностью» и призывают к тому же депутатов других фракций.

Чтобы отменить депутатскую неприкосновенность в Молдавии нужно внести изменение в конституцию. То есть для этого необходимо конституционное большинство — 67 депутатов из 101.