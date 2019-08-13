Москва, , 01:01 — REGNUM

Об отказе московской мэрии согласовать на 17 августа шествие в поддержку независимых кандидатов в городскую думу написал глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев в Facebook.

Уточняется, что отказ аргументирован нарушениями сроков подачи заявки. При этом, как отмечает Морев, мэрия действует неправильно, поскольку «по 54 ФЗ депутаты представительных органов власти имеют право подавать заявки за пять дней до мероприятия».

«Сейчас мэрия, чтобы сбить волну протеста, применяет двойные стандарты и пытается вытеснить протест и по сути запретить проведение согласованных акций», — написал Морев.

Он обещал дать официальное возражение ошибочной, по его оценке, позиции мэрии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заявление группой депутатов Москвы, в числе которых Морев, Елена Филина, Илья Азар, на проведение шествия была подана в мэрию 12 августа.

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