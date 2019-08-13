Симферополь, , 00:40 — REGNUM

Пустым сотрясением воздуха назвал депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара осуждение Вашингтоном визита российского президента на полуостров, передаёт RT.

Комментируя заявление американского посольства в Киеве по поводу якобы нарушающего украинский суверенитет визита президента РФ Владимира Путина в Крым, Ганжара сказал:

«Нам абсолютно всё равно, какое мнение относительно визитов высших должностных лиц РФ, особенно президента нашей страны, выражается — что на Украине, что в посольстве США, что в любой точке земного шара, поскольку это внутреннее дело РФ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американское посольство в Киеве поддержало дежурное заявление украинского МИД, которое осуждало визит Путина в российский регион Крым 10 августа.

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