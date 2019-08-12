12 августа 2019 | Время чтения 2 мин

Привычный нашему уху «Донбасс» впервые появляется после революции, когда в речи и на письме стали преобладать (отчасти, как дань моде) различные сокращения и аббревиатуры.

Андрей Мартынов, , 22:51 — REGNUM





Андрей Чернов. Донбасский код: статьи и очерки. Луганск: Пресс-Экспресс, 2019

Андрей Чернов. Донбасский код: статьи и очерки. Луганск: Пресс-Экспресс, 2019

Истории регионов и провинций напоминают мировую историю. Как некогда разнообразная жизнь мира сводилась к Европе (центру), так и ныне нередко жизнь областей рассматривается сквозь призму жизни столиц.

Поэтому восстанавливаемый на страницах книги общественного деятеля и историка литературы Андрея Чернова феномен Донбасса не может не радовать.

Интересно изменение названия региона. До революции эти места в разное время назывались «Донецкий кряж», а позже «Донецкий горный кряж», «Донецкая возвышенность», «Донецкая горная страна», «Донецкий бассейн» и «Донецкий каменноугольный бассейн».

По мнению Чернова, привычный нашему уху «Донбасс» впервые появляется после революции, когда в речи и на письме стали преобладать (отчасти, как дань моде) различные сокращения и аббревиатуры. Так, в телеграмме от 22 апреля 1919 г. Владимира Ленина командующему Украинским фронтом Владимиру Антонову-Овсеенко уже присутствуют слова «Донбассфронт» и «Донбассейн». А пару недель спустя в телеграмме украинскому советскому правительству от 5 мая председатель совнаркома выражал свое неудовольствие:

«От вас до сих пор ни одного точного, фактического ответа, какие части двинуты в Донбасс (…) Взятие Луганска доказывает, что правы те, кто обвиняет вас в самостийности и в устремлении на Румынию. Поймите, что вы будете виновны в катастрофе, если запоздаете с серьезной помощью Донбассу».

Не менее интересен рассказ исследователя о заселении региона. Помимо русских и украинцев там, например, «в 1753 году на южном берегу Северского Донца, от реки Бахмут до устья реки Лугань, были размещены военные переселенцы с Балкан — главным образом сербы, влахи, молдаване, венгры. Об этом повествует знаменитый роман «Переселение» сербского писателя Милоша Црнянского. Отданная им территория образовала своеобразную административную единицу, названную Славяносербией. Она находилась в непосредственном подчинении Военной коллегии». Впрочем, в 1764 г. Славяносербия была упразднена, а ее территория вошла в состав Новороссийской губернии.

Естественно, историк литературы Андрей Чернов не может не писать о «писательском коде» Донецка. Помимо рассказов о посещении региона Владимиром Маяковским или Константином Паустовским, который первый раз оказался в «краю угля и металла» еще до революции в 1916 г., он пишет и о местных писателях. Так несколько страниц посвящено Олегу Бишареву (1947−1997). Бишарев был незаурядным литературоведом (исследовал творчество Есенина), поэтом и автором детских сказок. В одной из них есть «маленький воробьишко, который не знал, на какой сигнал светофора — красный или зеленый — переходить улицу. И никак не мог понять, что ему, птице, не нужен никакой сигнал».

Жаль, что и мы не можем понять, что для изучения региональной культуры никакого сигнала не нужно.