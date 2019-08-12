Рига, , 22:34 — REGNUM

В рамках проекта по механизации сухопутных войск латвийские Национальные вооруженные силы (НВС) получили 99 из 123 боевых разведывательных гусеничных машин из Соединенного Королевства, сообщает новостной портал lms. lv со ссылкой на Министерство обороны Латвии.

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Впервые гусеничные машины были поставлены в Латвию в 2015 году, окончательно все машины будут поставлены в первой половине 2020 года.

Перед поставкой в Латвию проводится капитальный ремонт и модернизация машин — устанавливается противотанковая система Spike и новые системы связи и командного управления.

Общая стоимость закупки данных машин и необходимых к ним боеприпасов составила свыше 209 млн евро.