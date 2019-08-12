Тбилиси, , 22:33 — REGNUM

Бывший генеральный директор телекомпании «Рустави 2», соратник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и прокурор его правительства Ника Гварамия угрожает ныншнему гендиректору телекомпании Паате Салия выбить все зубы и отправить в тюрьму. Так откликнулся Гварамия на заявление владельца телекомпании Кибара Халваши о продаже «Рустави 2» в порядке открытого конкурса. Соратник Саакашвили считает, что это решение фактически означает закрытие телекомпании.

Хотя формально «Рустави 2» сменила владельца и генерального директора, стиль ее вещания, так же, как и журналистский корпус, не поменялся, и заявление Гварамия телеканал передавал в прямом эфире, без ограничений и прерываний, несмотря на его грубые, порой нецензурные и угрожающие заявления и оценки в адрес Кибара Халваши и Пааты Салия.

«Великая 25-летняя история великой телекомпании закончилась, и ее закончил 36-зубовый человек-лошадь и назначенный им Паата Салия», — заявил Гварамия и пообещал, что как только власть «Грузинской мечты» поменяется, а он в этом абсолютно уверен, Кибар Халваши сразу же отправится в тюрьму, а Паате Салия пересчитают все 36 зубов и также отправят в тюрьму.

«По этой земле вы ходить не будете», — пригрозил Ника Гварамия. Он не забыл сказать несколько резких слов в адрес ЕСПЧ, который, по мнению бывшего гендиректора «Рустави 2», устроил «позорную катастрофу» для телекомпании.

Высказанные Халваши, а затем Паатой Салия обвинения в разграблении финансов и имущества телекомпании «Рустави 2» и доведении ее до состояния банкротства Ника Гварамия категорически опроверг и заявил, что 70 миллионов лари долга, о которых говорил Халваши, накопились не во время его управления «Рустави 2». По словам Гварамия, когда он приступил к исполнению обязанностей генерального директора, долг телекомпании уже составлял 30 миллионов лари.

Вскоре после распространения заявления Кибара Халваши о намерении продать телекомпанию специальный брифинг дал ее нынешний гендиректор Паата Салия, который еще раз разъяснил причины такого решения владельца. Он также сообщил, что в связи с обнаруженными в телекомпании новыми нарушениями, которые довели «Рустави 2» до банкротства, против предыдущего руководителя, Ники Гварамия будет возбуждено новое уголовное дело.

Отвечая на это, достаточно сдержанное заявление Пааты Салия, Гварамия подчеркнул, что в тюрьму вместо него обязательно сядет сам Салия.

Напомним, что ЕСПЧ в июле вынес решение по иску адвокатов бывших владельцев «Рустави 2», которые требовали признание незаконным решений трех инстанций грузинского правосудия, присудившего право собственности на телекомпанию Кибару Халваши. ЕСПЧ не увидел никаких нарушений прав человека и европейской конвенции в решениях грузинских судов, на основании чего Халваши в тот же день оформил свои права на «Рустави 2», сместил Гварамия с поста гендиректора, а на его место назначил своего адвоката Паату Салия.