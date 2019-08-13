Великий Новгород, , 00:08 — REGNUM

Участники заседания рабочей группы Государственного совета по направлению «Социальная политика», которое состоится в Великом Новгороде сегодня, 13 августа, обсудят развитие системы долговременного ухода, а также развитие системы психоневрологических интернатов в России. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, перед заседанием, 12 августа, члены рабочей группы познакомились с работой новгородских психоневрологических интернатов.

В Новгородском психоневрологическом интернате экспертам рассказали о работе отделения милосердия, в котором получают помощь 35 пациентов.

Интернат с середины 2018 года участвует в пилотном проекте «Система долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами», в рамках которого специалистов обучили современным методикам и техникам ухода за лежачими больными, а благодаря финансированию из областного бюджета дополнительно приняли на работу сиделок.

«Это значительно повысит качество ухода за нашими пациентами. Каждому пациенту оказывается индивидуальная помощь, в зависимости от его физического и психического состояния», — сообщил директор Новгородского психоневрологического интерната Борис Бородастов.

Члены рабочей группы также познакомились с работой Боровичского психоневрологического интерната и Маловишерского психоневрологического интерната «Оксочи».

В рамках заседания эксперты намерены выработать предложения по развитию системы психоневрологических интернатов в России — речь идёт не только о реорганизации, строительстве и ремонтах интернатов, но и соблюдении прав человека в таких учреждениях. Кроме того, на заседании рабочей группы намерены разработать единую дорожную карту по реформе системы социального обслуживания для людей с психическими расстройствами.

Отметим, что заседание рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Социальная политика» — уже четвёртое по счёту. Его проведёт руководитель рабочей группы, губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

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