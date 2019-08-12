Москва, , 21:52 — REGNUM

Следственный комитет отклонил заявление дизайнера Константина Коновалова, задержанного полицией во время несанкционированной акции 27 июля в Москве. Об этом он сам сообщил 12 августа в своём микроблоге в Twitter.

Следственный комитет России Sledcom.ru

Ранее Константин Коновалов заявил, что не принимал участия в митинге, а был задержан во время совершения пробежки. При этом, по его утверждению, в процессе задержания сотрудники полиции сломали ему ногу.

Как следует из опубликованного Коноваловым ответа руководителя следственного отдела СК по Центральному административному округу Владимира Чернобривого, следствием было установлено, что Коновалов всё же принимал участие в «массовом публичном мероприятии — шествии».

Исходя из этого, как считают в СК, сотрудники полиции применили физическую силу на законных основаниях в соответствии с положениями закона «О полиции».

«Действия сотрудников правоохранительных органов по применению в отношении вас физической силы являлись правомерными, в связи с чем ваше обращение не содержит каких-либо объективных сведений о каком-либо совершённом сотрудниками правоохранительных органов преступлении», — говорится в опубликованном документе.

Коновалов добавил, что предоставил СК девять фотографий своего задержания, на которых видны лица сотрудников полиции, а также медицинские документы, подтверждающие перелом ноги. По его словам, на опрос в СК его вызывать не стали, а адвокату было отказано в предоставлении видео с камер наблюдения на Тверской улице.

Напомним, 27 июля в Москве прошла несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Московскую городскую думу. В ходе акции были задержаны более тысячи человек, большинство из них позднее были отпущены из полиции.

По факту событий 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Массовые беспорядки», а также несколько дел по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».