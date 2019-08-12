Бразилиа, , 21:37 — REGNUM

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что после победы в Аргентине перонистов Альберто Фернандеса и Кристины Киршнер его страну ждёт волна аргентинских беженцев, 12 августа передаёт агентство Reuters.

После уверенной победы Фернандеса над президентом Аргентины Маурисио Макри на предварительных выборах аргентинский песо потерял 30,3% стоимости. При этом «окончательные» выборы состоятся только в октябре.

Аналитики Bank of America уже заявили об угрозе девальвации национальной валюты Аргентины и «крупной распродажи» активов.

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