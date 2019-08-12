12 августа 2019 | Время чтения 4 мин

Новому послу Китая в России придется решать новые конкретные задачи. Если на долю его предшественника Ли Хуэя пришелся «капитальный ремонт» только что восстановленного к моменту его прибытия в Москву «здания» наших отношений, то Чжан Ханьхуэй займется его всесторонним благоустройством.

Станислав Тарасов, Владимир Павленко, , 20:54 — REGNUM

В Москву прибыл новый посол КНР Чжан Ханьхуэй, сменивший на этом важном и ответственном посту Ли Хуэя, который занимал его на протяжении последних десяти лет, важнейших для становления, а точнее полноценного восстановления российско-китайских отношений.

Как заявил Чжан Ханьхуэй при первой встрече с российскими журналистами в аэропорту «Шереметьево», он в полной мере осознает важность и ответственность своей миссии, связанной с дальнейшим продвижением двусторонних отношений и считает себя счастливым человеком. Ибо как русист (так он сам о себе сказал) всегда мечтал работать в России и отдавать свои знания, силы и опыт строительству связей между соседними народами. Которые очень многое связывает в истории и которые сегодня самой исторической судьбой вынесены на авансцену глобальных процессов как обладающие необходимым потенциалом и политической волей для ответа на вызовы, брошенные нам всем на излете эпохи глобального западного доминирования. Что это за вызовы?

Прежде всего налицо попытки США удержать ускользающее из их рук глобальное лидерство и навязать остальным странам свой даже не миропорядок, а такое ситуативное видение мировой картины событий, которое позволило бы Вашингтону преодолеть издержки от американских провалов прежних десятилетий, минувших после распада СССР. Протекционизм в международной торговле и односторонние подходы, которые ставятся в вину США мировым сообществом — это лишь следствия таких провалов. Осознав, что позиции поколеблены, нынешние американские власти во главе с Дональдом Трампом пытаются укрепить материально-техническую базу американского доминирования, которая подверглась эрозии вследствие глобализации и связанного с ней переноса производственных мощностей в страны с меньшими экономическими и финансовыми издержками для транснациональных монополий.

Сегодня Трамп дает задний ход, возвращая производства в США и объявляя Китаю войну торговых санкции, а России — войну политических санкций. Цель Белого дома проста и понятна: затормозить развитие наших двух стран, посеять между ними недоверие, подогреваемое публичными обещаниями «договориться» с каждым из нас по отдельности. Показательно, что и вмешательство во внутреннюю политику России и Китая американцы и их сателлиты осуществляют практически одновременно и по привычным «оранжевым» сценариям, поджигая в нашей стране через свою агентуру влияния молодежные тусовки в Москве и Гонконге, которые в наибольшей мере находятся под ее воздействием.

Сама жизнь сегодня побуждает наши страны к все более тесному сближению. В собственных и общих интересах российского и китайского народов, интересах региональной, евразийской, а также глобальной безопасности. Поэтому в доверии к Чжан Ханьхуэю общественного мнения обеих наших стран присутствует четкое понимание его миссии. Кстати, один из авторов этой статьи, будучи в Пекине в составе делегации российских журналистов, имел возможность лично пообщаться с будущим послом в МИД Китая. Тогда удивило не то, что он хорошо понимает русский язык (этим в Китае сейчас мало кого удивишь), а то, что прекрасно владеет этим языком на уровне литературного, прекрасно ориентируется в обычных и в политических реалиях не только России, но и всей Евразии, реально оценивает как перспективы двусторонних китайско-российских отношений, но и возможности совместного действия в глобальной политике. И, конечно, хорошо знает историю этих отношений.

«У нас не забыли, как СССР в тяжелый момент протянул Китаю руку братской помощи, поставляя промышленное оборудование, сельскохозяйственные машины, автомобили, железнодорожные материалы, — говорил тогда Чжан Ханьхуэй. — В Китае работала большая группа советских специалистов, передававшая научно-технический опыт СССР и оказывавшая китайскому народу помощь в восстановлении и развитии промышленности, сельского хозяйства, транспорта и в создании современных вооруженных сил для защиты нового государства и его народа. Сегодня наши отношения строятся на принципах глубокого взаимного доверия в политической сфере, взаимного уважения, равенства, поддержки и учета коренных интересов друг друга, уважения суверенитета, территориальной целостности и выбора пути развития другой стороны, невмешательства во внутренние дела друг друга. Если говорить конкретнее, то, по данным прошлого года, объем товарооборота между Россией и Китаем достиг 107 млрд долларов, поставив исторический рекорд. По динамике роста Россия оказалась на первом месте в десятке ключевых партнеров Китая, две страны проявляют единодушное стремление к поддерживаемой в рамках международной и региональной деятельности интеграции в форматах ШОС и Евразийского экономического партнерства».

Теперь Чжан Ханьхуэю уже на посту посла Китая в России придется решать новые, предельно конкретные задачи. Если на долю его предшественника Ли Хуэя пришелся, если можно так выразиться, «капитальный ремонт» только что восстановленного к моменту его прибытия в Москву «здания» наших отношений, то Чжан Ханьхуэй скорее всего займется его всесторонним благоустройством, начав на том месте, на котором закончил свою успешную работу его предшественник. Пожелаем ему успехов!