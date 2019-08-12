Ереван, , 20:36 — REGNUM

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации Владимиру Казимирову в связи с его 90-летним юбилеем.

Владимир Казимиров menswork.ru

В послании, текст которого приводит пресс-служба правительства Армении, в частности, говорится: «Уважаемый Владимир Николаевич, примите мои искренние поздравления по случаю Вашего 90-летнего юбилея. Как глава посреднической миссии РФ в переговорах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, а также представитель и сопредседатель от России в Минской группе ОБСЕ Вы внесли серьезнейший вклад в запуск переговоров по мирному урегулированию карабахского конфликта. Неоценимы Ваши усилия по достижению соглашения о прекращении огня между сторонами, обеспечения мирного урегулирования конфликта и формирования полноценного формата переговоров».

«Завершив свою важную посредническую миссию, Вы не покинули наш регион, продолжая своим опытом служить установлению долгосрочного мира. Ваши оценки и комментарии выделялись беспристрастностью и глубоким знанием причин и последствий конфликта. Армянский народ высоко ценит Вашу посредническую миссию в деле мирного урегулирования арцахского конфликта и обеспечения стабильности в регионе. Уважаемый Владимир Николаевич, еще раз поздравляю Вас с днем рождения, желаю крепкого здоровья, благополучия и всех благ», — говорится в поздравительном послании премьер-министра Армении.

Владимир Казимиров в 1992—1996 годах был руководителем посреднической миссии России, полномочным представителем президента Российской Федерации по Нагорному Карабаху и сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России.