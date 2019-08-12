Киев, , 20:26 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку 18 глав районных государственных администраций в Донецкой и Львовской областях. Об этом сообщила 12 августа пресс-служба главы государства.

В частности, в подконтрольной Украине части Донецкой области отправлены в отставку руководители Бойковской, Добропольской, Константиновской, Никольской, Покровской, Славянской и Ясиноватской районных администраций.

Согласно обнародованным распоряжениям главы государства, все чиновники отправлены в отставку в связи с окончанием срока президентских полномочий Петра Порошенко.

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