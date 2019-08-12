Рим, , 19:04 — REGNUM

У Демократической партии Италии есть теоретическая возможность избежать проведения досрочных парламентских выборов, сформировав новую коалицию в нынешнем составе парламента, сказала в интервью Radio24 в понедельник, 12 августа, депутат Алессиа Морани.

Парламент Италии (cc) Camera dei deputati

Либералам следует сформировать новую временную коалицию вместе с «Движением 5 звезд» (входит в состав нынешней коалиции) и партией Сильвио Берлускони, формирование временной коалиции позволит принять бюджет и другие важные документы в установленные сроки, а не в самом конце года, как это произойдет в случае проведения досрочных выборов, отметила Морани.

Лидеры трех упомянутых партий публично опровергают возможность какого-либо союза, постоянного или временного: в последние годы каждый в этой «тройке» выступал против двоих других. Актуальный совокупный рейтинг трех этих партий составляет менее 50%, однако в действующем составе парламента им принадлежит около 60% голосов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, партия «Лига» Маттео Сальвини инициировала раскол действующей коалиции с «Движением 5 звезд». Самый вероятный сценарий — объявление досрочных выборов, они могут пройти в середине октября. По данным социологов, победу на выборах одержат правые партии во главе с «Лигой», премьер-министром станет Сальвини.