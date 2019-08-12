Флоренция, Италия, , 18:53 — REGNUM

Бывший премьер-министр Италии и бывший лидер либеральной Демократической партии Маттео Ренци готовит раскол в партии либералов, сообщает La Repubblica в понедельник, 12 августа.

По данным издания, Ренци намерен учредить в нынешнем составе парламента собственную фракцию, которая потом станет основой для новой партии, и эта партия примет участие в вероятных досрочных национальных выборах в октябре 2019 года.

Лидер либералов Никола Дзингаретти в понедельник публично заявил о необходимости сохранять единство в партии — иначе, по его словам, либералы «подарят Италию правым».

По данным социологов, победу на досрочных парламентских выборах одержат правые партии во главе с «Лигой», премьер-министром станет Маттео Сальвини. Нынешний рейтинг бывшей правящей Демократической партии — около 22%.