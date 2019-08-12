Киев, , 18:41 — REGNUM

Российский гражданин Николай Алексеев, являющийся представителем миссии ОБСЕ в Донбассе, включён в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщается 12 августа на странице ресурса в Facebook.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Представитель миссии ОБСЕ на востоке Украины. Дипломатическая карточка получена им в мае текущего года в украинском МИД», — говорится в сообщении.

Основанием для внесения Алексеева в базу данных названы «деятельность, несовместимая с дипломатическим статусом», а также «распространение идей так называемого русского мира».

На сайте приводятся некоторые личные данные дипломата, а также ссылка на его профиль в социальной сети «Одноклассники».

Напомнмим, скандальный сайт «Миротворец» был создан при непосредственном участии чиновников МВД Украины после государственного переворота в стране 2014 года. На портале публикуются в открытом доступе личные данные тех, кого в Киеве по тем или иным причинам считают «врагами Украины». Ресурс не имеет официального статуса, но зачастую именно на основании публикуемых на нём данных украинские пограничники отказывают гражданам во везде в страну.