Доха, 12 августа 2019, 18:38 — REGNUM
Спецпредставитель США по мирному урегулированию в Афганистане Залмай Халилзад прокомментировал завершившиеся переговоры в Дохе, 12 августа передает агентство Associated Press.
Согласно заявлению Халилзада, переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые продолжались с 3 августа, прошли «продуктивно». Как и вторая сторона, представитель США не стал раскрывать содержание переговоров.
Как сообщало ИА REGNUM, представители США и движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не смогли подписать мирное соглашение в ходе восьмого раунда переговоров в Дохе.
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