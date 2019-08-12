Москва, , 18:38 — REGNUM

Летом 2019 года самыми популярными зарубежным направлениям у россиян стал Ереван, где динамика роста увеличилась почти на четверть.

Ереван

Специалисты сервиса путешествий «Туту.ру» проанализировали все купленные авиабилеты с датой отдыха с 1 июня до 1 сентября 2019 года, сравнив их сравнивались с тем же периодом 2018 года, выяснили, что самым популярным зарубежным направлением лета стал Ереван с вылетом из Москвы.

«Доля тех, кто отдохнул или еще планирует отдохнуть этим летом в Ереване выросла почти на четверть с 4,7% до 5,9%. При этом количество тех авиапассажиров, кто выбрал летний отдых в Грузии, сократилось почти в два раза», — отметили в компании.

Следом за Ереваном в десятку лидеров выездного спроса вошли Кишинёв, Тиват, Ташкент, Баку, Минск, Тбилиси, Бургас, Бишкек и Алма-Ата.

Самыми востребованными внутренними авианаправлениями с вылетами из Москвы стали Симферополь, Сочи, Анапа.