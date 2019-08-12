* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 18:28 — REGNUM

Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прокомментировало итоги очередных переговоров с США в Дохе, 12 августа передает агентство Reuters.

Представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забиулла Муджахид охарактеризовал переговоры как «длительные и полезные», однако не стал раскрывать подробностей обсуждений.

Восьмой раунд переговоров между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и представителями США начался 3 августа и завершился 12 августа. От этого раунда переговоров уже ожидалось подписание долгожданного мирного соглашения.

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