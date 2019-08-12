Москва, 12 августа 2019, 18:28 — REGNUM
Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета не оставит без внимания участие иностранцев в политических митингах в Москве, заявил председатель комиссии Андрей Климов.
Он отметил, что попытки иностранного вмешательства в сугубо внутренние дела России продолжаются, в том числе и в период выборов в Московскую городскую думу.
Как уже сообщало ИА REGNUM, правительство Москвы ранее согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый.
Среди заявителей — незарегистрированный кандидат в МГД, член партии «Яблоко» Елена Русакова, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков, глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, а также незарегистрированный кандидат в МГД Денис Шендерович.
Позже Эльвира Вихарева сообщила журналистам, что организаторы отказались от проведения второго митинга 11 августа.
Напомним, в субботу, 10 августа представители органов охраны правопорядка задержали 136 человек, которые продолжили шествие после согласованного митинга в центре Москвы.
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