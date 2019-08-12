Москва, , 18:28 — REGNUM

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета не оставит без внимания участие иностранцев в политических митингах в Москве, заявил председатель комиссии Андрей Климов.

«Москва — не майданный Киев, и российская сенаторская комиссия не оставит без внимания «пляски» и «прогулки» иностранцев на политических протестных мероприятиях в российской столице», — написал Андрей Климов в своём блоге на сайте Совета Федерации, напомнив, что комиссией уже принято решение пригласить на одно из своих заседаний по этому вопросу послов «некоторых государств, с территории которых ведется недопустимая пропаганда, обучение и финансирование участников противоправных акций в России».

Он отметил, что попытки иностранного вмешательства в сугубо внутренние дела России продолжаются, в том числе и в период выборов в Московскую городскую думу.

«При этом главную скрипку здесь играют американцы. Причем вашингтонских подстрекателей волнует отнюдь не персональный состав будущего парламента Москвы, а возможность лишний раз проверить на прочность наш отечественный суверенитет, ведь мы для США — официальный противник», — написал сенатор.

Как уже сообщало ИА REGNUM, правительство Москвы ранее согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый.

Среди заявителей — незарегистрированный кандидат в МГД, член партии «Яблоко» Елена Русакова, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков, глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, а также незарегистрированный кандидат в МГД Денис Шендерович.

Позже Эльвира Вихарева сообщила журналистам, что организаторы отказались от проведения второго митинга 11 августа.

Напомним, в субботу, 10 августа представители органов охраны правопорядка задержали 136 человек, которые продолжили шествие после согласованного митинга в центре Москвы.

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