Москва, 12 августа 2019, 18:41 — REGNUM
Бывший президент Украины Пётр Порошенко понимает, что сейчас ему нужно выдержать определённую паузу, после которой возможны самые разные конфигурации, считает профессор МГИМО Андраник Мигранян. Об этом он заявил 12 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Как подчеркнул Мигранян, Порошенко понимает, что ему надо выдержать определённую паузу, так как электорат Зеленского совершенно эфемерный и поэтому возможны самые разные конфигурации.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным СМИ Украины, в Киеве после того, как бывший президент Украины Пётр Порошенко покинул здание Государственного бюро расследований (ГБР), неизвестные забросали его яйцами. Сам допрос в ГБР длился более 2,5 часов.
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