Москва, , 18:41 — REGNUM

Бывший президент Украины Пётр Порошенко понимает, что сейчас ему нужно выдержать определённую паузу, после которой возможны самые разные конфигурации, считает профессор МГИМО Андраник Мигранян. Об этом он заявил 12 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Конечно же, Порошенко как опытный человек понимает, что за ним есть определённая социальная сила, — сказал Мигранян. — То, что Зеленский победил на выборах, ещё ничего не значит. Власть на Украине ещё не консолидирована и вся находится в полной зависимости от закулисных договорённостей. Порошенко вернулся, и он был бы идиотом, если бы он покинул страну [навсегда]. Поэтому он вернулся как активный игрок на политической сцене. И у него есть большое пространство для игры. Очень многими он воспринимается как человек, который был принят на Западе на самом высоком уровне».

Как подчеркнул Мигранян, Порошенко понимает, что ему надо выдержать определённую паузу, так как электорат Зеленского совершенно эфемерный и поэтому возможны самые разные конфигурации.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным СМИ Украины, в Киеве после того, как бывший президент Украины Пётр Порошенко покинул здание Государственного бюро расследований (ГБР), неизвестные забросали его яйцами. Сам допрос в ГБР длился более 2,5 часов.

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