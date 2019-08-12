Элиста, , 17:53 — REGNUM

Верховный суд Калмыкии признал законным отказ республиканской избирательной комиссии в регистрации Намсыра Манджиева кандидатом на должность главы Республики Калмыкия, сообщила 12 августа пресс-служба суда.

Как сообщается, исковое заявление Намсыра Манджиева поступило 5 августа, 8 августа его рассмотрел суд. Истец просил признать незаконным постановление республиканского избиркома от 2 августа об отказе в регистрации и обязать комиссию зарегистрировать его кандидатом на пост главы республики. 8 августа Верховный суд РК рассмотрел дело и вынес решение об отказе в удовлетворении административных исковых требований.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы главы республики назначены на 8 сентября. Всего на пост главы региона было выдвинуто пять кандидатов, однако регистрацию в итоге прошли лишь четверо — Петр Вышкварок (ЛДПР), Наталья Манжикова («Справедливая Россия»), Батыр Мучаев («Патриоты России») и Бату Хасиков («Единая Россия»). Намсыр Манджиев, выдвинутый от КПРФ, не был зарегистрирован из-за недостатков в документах.

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