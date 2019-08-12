Севастополь, 12 августа 2019, 17:50 — REGNUM
В понедельник, 12 августа, состоялась рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым, в ходе которой обсуждались вопросы социально‑экономического развития города.
Особое внимание было уделено обновлению и развитию жилищного фонда города.
Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский высоко оценил итоги встречи президента РФ с временно исполняющим обязанности главы Севастополя Михаилом Развожаевым.
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