Москва, , 18:01 — REGNUM

Если бывший президент Украины Пётр Порошенко продолжит бороться с судебными органами Украины, то он может не успеть получить депутатскую неприкосновенность, считает политолог Сергей Засорин. Об этом он заявил 12 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Порошенко поехал в отпуск и по дороге проводил некоторые консультации в Турции и в ОАЭ с некоторыми представителями западных кругов, — отметил Засорин. — На предмет чего? Как бы из тривиального уголовника превратиться в жертву режима. Вопрос только в том, что если сегодня Порошенко пойдёт ва-банк и будет бороться открыто, что скажут на Западе? Дотянет ли он с такой борьбой до депутатского иммунитета? А что, иммунитета нельзя лишить? Порошенко для Запада — битая карта. Но он себя ещё битым не считает. Об этом говорит его бодание с судебными органами, переговоры с Коломойским».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам бывшего первого заместителя руководителя администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова, бывший президент Украины Пётр Порошенко должен будет явиться на допрос в Государственное бюро расследований в сентябре. Политику были вручены сразу две повестки.

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