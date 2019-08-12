Москва, 12 августа 2019, 18:01 — REGNUM
Если бывший президент Украины Пётр Порошенко продолжит бороться с судебными органами Украины, то он может не успеть получить депутатскую неприкосновенность, считает политолог Сергей Засорин. Об этом он заявил 12 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам бывшего первого заместителя руководителя администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова, бывший президент Украины Пётр Порошенко должен будет явиться на допрос в Государственное бюро расследований в сентябре. Политику были вручены сразу две повестки.
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