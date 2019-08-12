Липецк, , 17:31 — REGNUM

Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов «явно настроен на то, чтобы полностью перестроить подход в управлении регионом». К такому выводу пришли эксперты Центра политической конъюнктуры (ЦПК), — говорится в опубликованном на сайте центра докладе «Игорь Артамонов. Инновационный управленец» из серии политических портретов губернаторов новой волны.

Профессиональный финансист, вице-президент Сбербанка Артамонов был назначен врио губернатора Липецкой области 2 октября 2018 года. Он — один из уже 20 глав регионов, которых называют выпускниками «школы губернаторов» — с 2018 года Артамонов обучается по президентской программе развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.

Сменив в регионе губернатора с 20-летним стажем, Артамонов сразу приступил к формированию и существенному омоложению команды управленцев, причём не только в правительстве области, но и в муниципалитетах. Так, например, одной из его первых и главных политических победи политологи называют отставку мэра Липецка Сергея Иванова. Однако, к термину «отрыватель голов» сам глава региона относится скептически, заявляя, что его задача — не отрывать головы, а строить новую культуру управления регионом.

Эта новая культура, отмечается в исследовании, предполагает совершенно иные принципы взаимоотношения с жителями: «Артамонов старается лично погрузиться в каждую проблему. Именно поэтому он часто выезжает на строящиеся объекты, проводит встречи с жителями районов».

Но отличительной чертой Артамонова эксперты считают управленческие навыки, которые он перенёс из бизнес-сферы: четкие KPI, планы и графики — то, что сам врио губернатора называет «интеллектуальной системой управления». С тем, чтобы эта система стала ещё более эффективной, Артамонов развивает цифровые сервисы в регионе: активно занимается собственными аккаунтами в социальных сетях, запустил портал «Развиваем Липецкую область вместе!» И т.д.

Среди достижений Артамонова на посту главы Липецкой области эксперты называют, в частности, решение вопросов обманутых дольщиков, работу по расселению аварийного жилья, новые меры социальной и жилищной поддержки, областную программу «Год детских площадок», благоустройство городских территорий и т.д.

«Артамонов — эффективный управленец из частного сектора, который принял новый для себя карьерный вызов. Первые успехи в экономической и финансовой сферах, которых уже сейчас успел добиться Артамонов, а также прогресс в разрешении жилищно-коммунальных проблем, говорят о том, что врио губернатора быстро осваивается в новой для себя среде», — говорится в исследовании.