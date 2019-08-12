Липецк, 12 августа 2019, 17:31 — REGNUM
Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов «явно настроен на то, чтобы полностью перестроить подход в управлении регионом». К такому выводу пришли эксперты Центра политической конъюнктуры (ЦПК), — говорится в опубликованном на сайте центра докладе «Игорь Артамонов. Инновационный управленец» из серии политических портретов губернаторов новой волны.
Профессиональный финансист, вице-президент Сбербанка Артамонов был назначен врио губернатора Липецкой области 2 октября 2018 года. Он — один из уже 20 глав регионов, которых называют выпускниками «школы губернаторов» — с 2018 года Артамонов обучается по президентской программе развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.
Сменив в регионе губернатора с 20-летним стажем, Артамонов сразу приступил к формированию и существенному омоложению команды управленцев, причём не только в правительстве области, но и в муниципалитетах. Так, например, одной из его первых и главных политических победи политологи называют отставку мэра Липецка Сергея Иванова. Однако, к термину «отрыватель голов» сам глава региона относится скептически, заявляя, что его задача — не отрывать головы, а строить новую культуру управления регионом.
Эта новая культура, отмечается в исследовании, предполагает совершенно иные принципы взаимоотношения с жителями: «Артамонов старается лично погрузиться в каждую проблему. Именно поэтому он часто выезжает на строящиеся объекты, проводит встречи с жителями районов».
Но отличительной чертой Артамонова эксперты считают управленческие навыки, которые он перенёс из бизнес-сферы: четкие KPI, планы и графики — то, что сам врио губернатора называет «интеллектуальной системой управления». С тем, чтобы эта система стала ещё более эффективной, Артамонов развивает цифровые сервисы в регионе: активно занимается собственными аккаунтами в социальных сетях, запустил портал «Развиваем Липецкую область вместе!» И т.д.
Среди достижений Артамонова на посту главы Липецкой области эксперты называют, в частности, решение вопросов обманутых дольщиков, работу по расселению аварийного жилья, новые меры социальной и жилищной поддержки, областную программу «Год детских площадок», благоустройство городских территорий и т.д.