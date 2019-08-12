Севастополь, 12 августа 2019, 17:20 — REGNUM
Севастополь может похвастаться перед другими регионами очень низким процентом безработицы — 0,3%. Об этом во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным 12 августа заявил и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
Как сообщало ИА REGNUM, по словам руководителя севастопольского онкодиспансера Василия Ощепкова, в городе наблюдается острая нехватка специалистов-онкологов.
Об этом: «В Севастополе острая нехватка специалистов», — главврач онкодиспансера
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