Севастополь, , 17:20 — REGNUM

Севастополь может похвастаться перед другими регионами очень низким процентом безработицы — 0,3%. Об этом во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным 12 августа заявил и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

«0,3 процента?» — переспросил чиновника президент.

«Абсолютно. И наоборот, большое количество высококвалифицированных ставок, которые как раз надо замещать за счёт того, чтобы приглашать специалистов с материка, потому что, к сожалению, их не хватает», — сообщил Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам руководителя севастопольского онкодиспансера Василия Ощепкова, в городе наблюдается острая нехватка специалистов-онкологов.

Об этом: «В Севастополе острая нехватка специалистов», — главврач онкодиспансера

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