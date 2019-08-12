Ялта, Крым, , 17:14 — REGNUM

Власти Ялты и мэрия Грозного укрепили взаимовыгодные отношения, подписав соглашение о сотрудничестве двух городов. Свои подписи в договоре поставили заместитель мэра столицы Чечни Руслан Алисултанов и глава города-курорта Алексей Челпанов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Ялты.

Стороны, согласно соглашению, планируют обмениваться опытом и знаниями в различных сферах и областях, развивать экономические, торговые и культурные связи, сотрудничать по линии строительство, экология и туризм. Между городами будут проходить регулярный обмен делегациями, совместные семинары и организация экскурсионных поездок для детей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля на полях инвестиционного форума «Сочи — 2019» министерства туризма Чечни и Крыма подписали соглашение о сотрудничестве в туристической сфере. Договор, в частности, предполагает запуск между участниками соглашения прямого авиасообщения.