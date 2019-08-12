Сана, , 17:07 — REGNUM

«Южный переходный совет Йемена — движение сепаратистов, которые в свое время решили оказать помощь йеменскому правительству, поверив, что президент страны Абд Раббо Мансур Хади вознаградит их независимостью за вмешательство в войну с повстанцами (общим врагом) — подтвердил свое согласие присоединиться к перемирию, запрошенному коалицией во главе с Саудовской Аравией», — пишет испанское издание ABC.

В минувшую субботу, 10 августа, йеменским сепаратистам удалось захватить контроль над президентским дворцом и военными базами в Адене в результате серии сражений, которые привели к гибели 38 человек за четыре дня и могут полностью изменить ситуацию после четырех лет конфликта, превратившегося в одну из главных гуманитарных катастроф в мире.

Государственный переворот, как его называют йеменские власти, начался в прошлую среду со столкновений между йеменской армией и бойцами «Пояса безопасности», подчиняющегося Южному переходному совету. До этого, несколько недель назад, коалиция йеменских сил распалась, когда исламисты из партии «Ислах» — союзники президента Хади, но категорические противники борцов за независимость — нарушили обещание прекратить огонь и предприняли несколько атак против сепаратистов.