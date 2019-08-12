Ульяновск, , 17:04 — REGNUM

В Ульяновской области, следуя федеральным рекомендациям, предлагают учредить новую награду — почётный знак «За развитие наставничества». Соответствующие изменения планируется внести в закон о «О наградах Ульяновской области», который находится на рассмотрении в Законодательном собрании региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Проект закона разработан в связи с учреждением президентом России Владимиром Путиным знака отличия «За наставничество», а также в соответствии с рекомендацией Минтруда России об учреждении наград за развитие наставничества. Законопроектом предлагается учредить новую награду — почётный знак Ульяновской области «За развитие наставничества».

Согласно проекту, награду предлагается вручать работникам, которые являются наставниками для других специалистов. При оценке будут учитываться успешное «овладение профессиональными знаниями, умениями и навыками», в том числе «учениками» на производстве, совершенствование форм и методов работы, наличие «постоянной и эффективной» помощи другим специалистам, создание условий «для раскрытия и эффективного использования личностного и профессионального потенциала наставляемых лиц».

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года президент России Владимир Путин своим указом учредил знак отличия «За наставничество», который вручается лучшим наставникам молодежи из числа высококвалифицированных работников промышленности, сельского хозяйства, транспорта, инженерно-техническим работникам, государственным и муниципальным служащим, учителям, преподавателям, врачам, работникам культуры. Знаком отличия награждаются опытные работники за личные заслуги в наставничестве, проводимом не мене пяти лет. Идею возродить указанную награду Путин поддержал во время выступления на форуме «Наставник» в феврале 2018 года.

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