Рим, , 17:04 — REGNUM

«Вызов Европе — характерная черта интенсивной предвыборной кампании лидера Лиги Маттео Сальвини, сценарий которой беспокоит представителей многих областей в Италии, и прежде всего — президента республики Серджо Маттарелла, — пишет испанское издание ABC. — На митинге в Пешичи, в регионе Апулия, Сальвини пообещал резкое снижение налогов, сопровождающееся введением единой ставки подоходного налога (flat tax), в случае своего прихода к власти».

«Цель — налог в 15%. Если Европа нам это позволит, хорошо; в противном случае мы все равно это сделаем», — сказал Сальвини. Для реализации этого плана, который политик называет «возвращением суверенитета», он попросил себе «неограниченных полномочий» на митинге в городе Пескара. При этом он воспользовался привычной популистской риторикой: «Я прошу итальянцев дать мне неограниченные полномочия, чтобы я мог сделать те вещи, которые обещал, в полной мере, без отсрочек и препятствий. Мы просим у итальянцев силы взять страну в свои руки и спасти ее […] У нас демократия, и голосующий за Сальвини знает, что выбирает».

Такая позиция главы Лиги вызывает серьезные опасения у ряда итальянских СМИ. Некоторые из них припомнили, что те же слова, «неограниченные полномочия», произносил Муссолини в 1922 году. Так, ежедневное издание Il Fatto подчеркивает: «Сальвини, который считает себя Дуче, готов до полусмерти говорить, как он: «хочу неограниченных полномочий», «порядок и дисциплина», «я реформирую судебную систему».