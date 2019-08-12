Севастополь, , 17:02 — REGNUM

В Севастополе сложилась непростая ситуация с реализацией ФЦП, в частности, с качеством выполнения работ. Об этом во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным 12 августа заявил и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Михаил Развожаев Kremlin.ru

«Владимир Владимирович, ситуация непростая, прежде всего, связанная с реализацией федеральной целевой программы. Как вы и говорили, огромное количество финансов государство инвестирует, но со стройками есть определённые сложности, с подрядчиками, с качеством выполнения работ», — отметил чиновник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июля президент России освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона руководителя исполкома ОНФ Михаила Развожаева.

«Завалены все важные для города масштабные проекты — строительство очистных сооружений, новых больниц. Это просто беда для города, если честно», — комментировал ситуацию зампредседателя Законодательного собрания Александр Кулагин.

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