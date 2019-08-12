Севастополь, 12 августа 2019, 17:02 — REGNUM
В Севастополе сложилась непростая ситуация с реализацией ФЦП, в частности, с качеством выполнения работ. Об этом во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным 12 августа заявил и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июля президент России освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона руководителя исполкома ОНФ Михаила Развожаева.
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