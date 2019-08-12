Гонконг, Китай, , 16:58 — REGNUM

«Многое изменилось с того дня, когда полиция Гонконга безучастно наблюдала, как группа манифестантов берет штурмом автономный парламент, совершая в высшей степени революционный жест, — пишет сегодня, 12 августа, испанское издание El Pais. — Подстегиваемые Пекином и его безусловной поддержкой, силы правопорядка предпочли вчера действовать жестко, борясь с антиправительственными митингами. День, отмеченный наибольшим насилием после десяти недель выступлений подряд, завершился травмами 45 человек, в двух случаях — тяжелыми, и несколькими задержаниями, точное число которых не разглашается».

Полиция и протестующие в Гонконге (сс) Studio Incendo

Воскресенье, 11 августа, началось со скопления людей в парке Виктория — это была одна из немногих протестных акций, разрешенных властями. Оттуда манифестанты разошлись по разным районам города, стараясь всё время оставаться в движении, что привело к столкновениям, встреченным полицейскими агрессивно. Фотографии, распространенные по социальным сетям, запечатлели, как сотрудники подразделения по борьбе с беспорядками стреляют в демонстрантов резиновыми пулями с расстояния меньше чем в два метра, целясь в голову. Женевская академия по международному праву считает эту практику недопустимой, поскольку она может привести к летальному исходу. Полиция также воспользовалась бомбами со слезоточивым газом в вестибюле станции метро Kwai Fung — вопреки присутствию не вовлеченных в протесты беззащитных граждан. Манифестанты, в свою очередь, впервые с начала протестов бросили в полицейских пару «коктейлей Молотова».

Жестокие действия полиции вызвали глубокое народное возмущение, сообщает El Pais. В этот понедельник тысячи демонстрантов собрались в городском аэропорту, чтобы сказать «нет» насилию со стороны стражей порядка. Чаще всего вспоминали девушку, которой попала в лицо резиновая пуля: в результате она ослепла на один глаз; медицинский прогноз остается засекреченным. Протестующие заблокировали работу аэропорта, и он был вынужден отменить все рейсы.