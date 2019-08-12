Каракас, , 16:52 — REGNUM

Глава венесуэльского парламента Хуан Гуайдо, признанный исполняющим обязанности президента более чем 50 странами, заявил, что находящийся у власти Николас Мадуро намеревается распустить Национальную ассамблею (большинство депутатов в которой являются оппозиционными). Об этом сегодня, 12 августа, сообщает испанское издание El Mundo.

«Завтра [т.е. в понедельник, 12 августа] попытаются распустить парламент, нелегально объявить парламентские выборы, а то и начать массово преследовать депутатов», — сообщил оппозиционный лидер, также распространив эти сведения в социальных сетях. Гуайдо утверждает, что Национальная конституционная ассамблея (ANC), состоящая только из приверженцев официального курса и не признанная многими мировыми правительствами, соберется сегодня на заседание — «на практически незаконной основе» — чтобы одобрить роспуск демократически избранного законодательного органа. «Новое сумасшествие диктатуры», — прокомментировал он эти сведения.

Гуайдо добавил, что из-за предполагаемых планов режима он связался с другими правительствами Латинской Америки и своими «международными союзниками» (среди которых упомянул Соединенные Штаты), чтобы подготовить «политическое наступление». Кроме того, он опроверг «вымысел» чавистов, что блокировка венесуэльских государственных активов на территории США, объявленная Дональдом Трампом, может быть причиной тяжелого экономического кризиса в стране. «Это санкция в отношении Мадуро из-за коррупции», — сказал оппозиционер.