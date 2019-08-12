Москва, , 16:51 — REGNUM

Бывшему исполняющему обязанности главы администрации Рязани Сергею Карабасову продлили срок содержания под стражей. Экс-чиновник проведёт в СИЗО ещё три месяца. Соответствующее решение вынес Басманный суд Москвы 12 августа.

Сергея Карабасова оставили в СИЗО до 13 ноября. Напомним, его назначили на пост исполняющего обязанности мэра Рязани в сентябре 2017 года. В мае 2019 года он ушёл в отставку. В июне его задержали и предъявили обвинение в рамках уголовного дела о крупном мошенничестве при строительстве детской площадки-призрака. Свою вину бывший градоначальник не признаёт.

Конкурс на должность главы Рязани назначен на 6 сентября 2019 года. Документы в специальную комиссию представили восемь кандидатов.