Киев, , 16:49 — REGNUM

В понедельник, 12 августа, экс-президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследование. Разговор о предполагаемом хищении средств, их отмывании и последующем использовании для теневого финансирования работы телеканала «Прямой» длился три часа.

По окончании допроса глава бюро Роман Труба написал на своей странице в Facebook, что следующий допрос, возможно, будет проведен с детектором лжи. «Это совсем нестрашно», — отметил Труба, и трудно в этой фразе не увидеть иронии.

Сам бывший президент Украины, в свою очередь, отметил, что готов поговорить в присутствии детектора лжи, но только не в бюро расследований, руководству которого он «не доверяет», а исключительно в прямом эфире того самого телеканала «Прямой», владение которым Порошенко и не признает.

Когда фигурант одиннадцати (по другим данным — двенадцати) уголовных дел ставит следователям условия, где, когда и как он хочет и не хочет участвовать в допросах, это, конечно, выглядит странно; можно предположить, что Порошенко так пока до конца и не осознал, что президентской неприкосновенности у него уже нет, депутатскую могут отменить в любой момент, а у действующей власти не так уж много способов быстрее повысить свой и без того высокий рейтинг, чем посадив Порошенко.

Украинские наблюдатели разделились на два лагеря: одни убеждены, что Порошенко уже удалось о чем-то договориться, не то с Вашингтоном, не то с Игорем Коломойским, и что его смелость объясняется именно этим; другие уверены, что экс-президент набрал такую инерцию самоуверенности, что сбить его с этой волны смогут только наручники.

Но пока допросы и расследования по широкому кругу вопросов, от хищения средств до государственной измены, еще только начинаются, и пока Порошенко всеми силами затягивает каждое из производств, он все еще может опираться на опыт персонажа классического произведения, который соглашался на ссылку, но «желательно в июле и желательно в Крыму».