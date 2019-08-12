Тбилиси, , 16:48 — REGNUM

Нынешний владелец телекомпании «Рустави 2», Кибар Халваши, который обрел 100% право собственности на нее благодаря решению ЕСПЧ, признавшему законность решений грузинского правосудия, решил продать эту телекомпанию путем прозрачного конкурса. Об этом говорится в специально распространенном Халваши заявлении.

Как заявляет нынешний владелец, ситуация в телекомпании оказалась гораздо плачевнее той, которую он предполагал и ожидал с самого начала, так как бывший гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия фактически занимался разграблением и уничтожением телекомпании.

«Сегодня могу с полной ответственностью заявить, что телевещательная компания «Рустави 2» в результате многолетней заботы Ники Гварамия оказалась в катастрофическом состоянии. Ее кредиторская задолженность приближается к 70 000 000 лари, из которых только задолженность перед государственным бюджетом составляет 27 000 000 лари. «Рустави 2» должна практически всем, начиная от водоснабжающей компании и кончая американской компанией — организатором экзитполов. Большая часть долга накоплена в течение последних нескольких лет, именно в тот период, когда я начал спор, и ясно, что все происходило целенаправленно», — заявляет Халваши.

Что касается нынешнего состояния «Рустави 2», по оценке Халваши, компания находится на грани банкротства, а у ее нынешнего владельца, самого Кибара Халваши, достаточных средств для выведения телекомпании из катастрофического положения нет.

Единственный, с кем вопрос продажи телекомпании нынешний владелец обсуждать не собирается, — экс-президент Грузии и ее «неформальный владелец и правитель» Михаил Саакашвили.

Чтобы исключить любые политические манипуляции, Халваши требует от будущих участников конкурса подтверждения серьезности своих намерений, чем, по его же оценке, может стать банковская гарантия или размещение на специальном конкурсном счету суммы в размере не менее $1 000 000.

Победителю зачисленная на этотсчет сумма зачтется в оплату общей стоимости телекомпании, а проигравшим деньги будут возвращены. Если же победитель в установленный срок не сможет уплатить всю стоимость телекомпании, то он потеряет и зачисленную на спецсчет конкурса гарантийную сумму.

В заключение своего заявления Халваши выражает уверенность, что «Рустави 2» опять станет успешным телеканалом, и отмечает, что до окончания конкурса телекомпания продолжит работу в обычном режиме.

Напомним, что ЕСПЧ не удовлетворил иск адвокатов бывших владельцев телекомпании «Рустави 2», требовавших отмены решений всех трех инстанций грузинского правосудия, признавших Кибара Халваши законным владельцем телекомпании.

Спор с бывшими владельцами Халваши начал в 2015 году. Он утверждал, что правительство Саакашвили вынудило его уступить активы телекомпании, чтобы взять ее под свой полный контроль.