Симферополь, 12 августа 2019, 16:48 — REGNUM
Проблему роста цен в Крыму так и не удалось решить, власти республики надеются, что открытие железнодорожной части Крымского моста поможет улучшить ситуацию. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным 12 августа сообщил глава РК Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта на встрече с представителями общественности в Симферополе президент РФ Владимир Путин заявил, что цены на продукты в Крыму высокие не из-за международных санкций, а из-за неразвитости сельского хозяйства и проблем с транспортной доступностью.
Об этом: Цены в Крыму «кусаются» не из-за санкций, а из-за неразвитости АПК — Путин
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