Симферополь, , 16:48 — REGNUM

Проблему роста цен в Крыму так и не удалось решить, власти республики надеются, что открытие железнодорожной части Крымского моста поможет улучшить ситуацию. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным 12 августа сообщил глава РК Сергей Аксёнов.

«Рост цен пока, к сожалению, не поддаётся решению. Надеемся, что частично мы снимем этот вопрос при вводе в эксплуатацию железнодорожной ветки Крымского моста. Мы надеемся всё-таки, что грузопоток даст нам совсем другую ценовую политику», — подчеркнул Сергей Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта на встрече с представителями общественности в Симферополе президент РФ Владимир Путин заявил, что цены на продукты в Крыму высокие не из-за международных санкций, а из-за неразвитости сельского хозяйства и проблем с транспортной доступностью.

Об этом: Цены в Крыму «кусаются» не из-за санкций, а из-за неразвитости АПК — Путин

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