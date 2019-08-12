Тбилиси, , 16:44 — REGNUM

Находящийся под следствием по фактам отмывания незаконных доходов соучредитель и совладелец АО «ТВСБанк» Мамука Хазарадзе в сентябре учредит общественное движение под названием «За достойную Грузию». Об этом подследственный банкир написал на своей странице в соцсети Facebook, тем самым подтвердив ранее выраженное намерение активного включения в общественно-политическую жизнь страны.

«Если мы хотим построить сильную Грузию, мы прежде всего должны вернуть народу достоинство. Это слова Георгия Чкондидели, и сегодня я хочу начать именно отсюда, с возвращения грузинам человеческого достоинства», — написал Хазарадзе.

Объяснив в следующем абзаце, что он имеет ввиду под понятием «достоинство», банкир подчеркнул, что Грузия вовсе не заслуживает того положения, в котором она находится сейчас.

«Наша страна действительно не достойна того положения, в котором находится сейчас. Учитывая, какой у нас большой потенциал, прежде всего, в виде молодежи, нового поколения, чистых, умных и профессиональных людей, хотя бы в виде тех эмигрантов, которые не покладая рук работают и, к сожалению, усиливают чужую экономику, потому что им не была дана возможность достойного труда и жизни на своей родине. Наши матери и сестры, которые на протяжении многих лет заработанными за рубежом тяжелым трудом деньгами помогают своим семьям здесь и в течение десятилетий ежегодно перечисляют в Грузию более одного миллиарда. Мы уменьшающийся народ, страна малой экономики, к сожалению, никаких стратегических целей у нас нет, и кем мы хотим быть? Какую страну хотим иметь? Страну, в которой идет пропаганда нищеты и безнадежности? Страну, в которой на протяжении многих лет правят ложными обещаниями? Систему, которая агрессивна и репрессивна по отношению к свободным СМИ и критическому мнению? Так мы развиваться не сможем», — подчеркнул банкир.

Он призвал всех объединиться и наметить конкретные цели, оставить в прошлом критику и двигаться к будущему с тем, чтобы «сделать необратимым переход на западную орбиту, создать государство, в котором каждый гражданин найдет свое достойное место, а Грузия займет достойное место на мировой карте».

В годы правления Эдуарда Шеварднадзе, а затем и Михаила Саакашвили Мамука Хазарадзе был далек от политики и вел свой бизнес, одновременно так или иначе содействуя осуществлению планов конкретной власти конкретного периода. За этот его стиль многие эксперты однозначно нарекли его «конформистом». Проблемы у Хазарадзе возникли после того, как был смещен премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, с которым банкира связывали дружеские и деловые отношения и вместе с которым он провел своеобразную церемонию закладки фундамента под строительство нового порта Анаклия. Спустя несколько месяцев после отставки Квирикашвили Нацбанк Грузии выявил сомнительную сделку, заключенную председателем и заместителем председателя наблюдательного совета АО «ТВС Банк» Мамукой Хазарадзе и Бадри Джапаридзе еще в 2007—2008 годы. Делом заинтересовалась прокуратура, которая недавно предъявила банкирам конкретные обвинения в отмывании незаконных доходов на сумму до $17 млн, а суд в виде меры пресечения наложил на них выплату залога.

Хазарадзе моментально увязал возбужденное против него уголовное дело с попытками властей приостановить, а то и провалить осуществление проекта порта Анаклия, о чем сделал специальное заявление. Мнение банкира так же моментально подхватила оппозиция в лице нынешних и бывших соратников экс-президента Саакашвили и усмотрела в действиях правительства и прокуратуры российский след и интересы Кремля. На пике уголовного расследованияМамука Хазарадзе заявил, что решил заняться активной общественной деятельностью, и пообещал, что в сентябре учредит новое общественное движение. Предъявленное прокуратурой недавно окончательное обвинение никаких изменений в планы банкира относительно будущей общественно-политической деятельности не внесло.