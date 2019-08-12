Симферополь, 12 августа 2019, 16:43 — REGNUM
Глава Крыма Сергей Аксёнов попросил президента РФ Владимира Путина поддержать проект ремонта трассы Симферополь-Ялта, вплоть до Севастополя. Об этом он заявил 12 августа во время встречи с президентом России. По словам главы РК, это одна из важнейших трасс Крыма, но на ней есть много оползневых участков.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Крыма уже прорабатывают с правительством РФ варианты строительства автомобильной дороги от Белогорска до Алушты.
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