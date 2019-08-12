Галина Смирнова, 12 августа 2019, 16:25 — REGNUM
Не так давно один депутат, не будем поминать его фамилию, потому как он не единственный, не первый и, очевидно, не последний заявил о своих прогнозах по росту безработицы из-за внедрения искусственного интеллекта, приведя в пример сегодняшние сокращения персонала в банковском секторе. Пожалуй, с чем нельзя не согласиться — так это именно с тем, что на рынок труда в России сегодня влияет в большей степени банковский сектор, но никак не высокотехнологичная промышленность. Массового внедрения роботов так еще и не произошло в российской промышленности, да и сам промышленный рост потерялся где-то в кабинетах нескольких ведомств — Минфина, ЦБ и Минэкономразвития, а безработица растет. Среди пострадавших оказываются не только уволенные или сокращенные сотрудники банковской сферы.
На днях издание «Om1.ru» опубликовало данные Омскстата, которые гласят, что число уволенных во втором квартале 2019 года жителей региона превысило почти на 11% число трудоустроившихся. Из омских организаций выбыло — 29 126 чел., тогда как на работу в них взяли всего 2 843 чел. В качестве основной причины, наблюдаемой диспропорции, фигурирует — увольнение по собственному желанию. Такой мотив указали — 73,4% сотрудников. Чаще всего сотрудники увольняются из предприятий, работающих в обрабатывающих производствах — 3 788 человек, в торговле — 3 580, в сфере образования — 3 058.
Ну и где в образовании, особенно в региональном — цифровизация, где роботы? Может быть, там просто низкая зарплата, высокая нагрузка, в том числе и потому, что одним учителям приходится замещать выбывающие рабочие силы или сотрудников сокращают в добровольно-принудительном порядке? Может быть, учителя пошли заниматься бизнесом, как советовал, вице-премьер Дмитрий Медведев? Хотя нет, статистка по малому бизнесу, как мы знаем некрасивая — не может похвастать усилением своей роли в этом монопольном глобализме.
Примерно, то же можно сказать про торговлю, на которую приходится один из самых высоких показателей занятости населения всей страны. Да, в данной сфере внедряются новые технологии, но не настолько, чтобы можно было с уверенностью заявлять, как это делают эксперты, что именно роботизированные механизмы вытесняют с рынка людей.
Торговля лишь отчасти перешла на так называемую цифровизацию — появились платформы по продажам товаров, и, кстати, не факт, что данная мода — покупка товаров в интернете, приживется — так как нередко потребители сталкиваются с электронными платформами, не отвечающих за качество товаров, а потому подобные прогнозы для России выглядят не только притянутыми за уши, непрофессиональными, спекулятивными, но и подрывающими хоть какой — то возможный позитивный настрой россиян на свое будущее в этой стране.
А между тем, народ становится безработным вовсе не из-за роботов! И врать не надо! Приключения Буратино, благодаря лисе Алисе и ее на первый взгляд прозорливому другу Базилио в нашей стране и так затянулись! Пора признать, что дуэт «ЦБ+Сбербанк» превращают Россию в «страну дураков» — ведут народ либо к самоубийству, либо к потере остатков способности реального разума к анализу ситуации — дезориентации, когда не понимаешь, что делать и принимаешь решения, больше связанные с эмоциями. Последствия этой дезориентации мы сейчас и наблюдаем в Москве — на митингах.
Есть еще одна из важнейших сфер, которая несет на рынок труда новые потрясения и, заметьте, вовсе не из-за наступления на пятки людей роботов — это строительство, где одна из самых высоких занятость людей. Здесь нужно сразу оговориться, в этой сфере работает много мигрантов, но по большей части они концентрируются в крупных российских столицах и выполняют работы, не связанные с необходимостью подтверждения высокой квалификации, а потому — в большей степени безработица угрожает квалифицированным специалистам-управленцам тех или иных звеньев производства, а также строителям в регионах, где доля мигрантов не велика.
Как сообщало на днях «РИА Новости», вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что лишь 7% российских застройщиков перешли на систему жилищного строительства через эскроу-счета, 30% застройщиков получили право возводить жилье по старым правилам.
То есть получается «и не туда и не сюда» пошли 63% застройщиков. За каждым из тех, кто куда-то не туда пошел, очевидно, имеются производственные мощности и персонал. Чем занимается сейчас этот персонал, чем зарабатывают работяги? Думается, что статистика очень скоро начнет отражать новые цифры по безработице, а обманутым дольщикам придется еще подождать своего жилья какое-то время — вопрос может затянуться. Да и точечная застройка, от которой так мечтают избавиться власти, может только вырасти. У крупных строителей совершенно не в приоритете небольшие земельные участки, возможно, поэтому на них осядут небольшие застройщики.
Безусловно, кто-то может посчитать, что статистика одного региона может быть не показательной. Но Россия — это не Москва. Москву можно рассматривать, как глобальную экономику, на которую завязаны экономики регионов, как и наоборот — экономика регионов позволяет быть Москве столицей России. Те, процессы, которые для Москвы протекают незаметно, потому что пробелы заполняют мигранты, для остальной России могут оказаться плачевными.