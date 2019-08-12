Саратов, , 16:17 — REGNUM

В Саратовской области сегодня, 12 августа, был представлен новый главный федеральный инспектор (ГФИ) по региону Григорий Сергеев. Новый руководитель ведомства представлен органам власти, депутатскому корпусу и руководителям предприятий и организаций, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе приволжского полпреда.

Григорий Сергеев Pfo.gov.ru

Заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Игорь Паньшин обозначил «оперативные вопросы», которые поставлены перед вновь назначенным ГФИ по Саратовской области Григорием Сергеевым. В частности, это координация работы органов власти всех уровней, взаимодействие с институтами гражданского общества и политическими партиями, надзор за обеспечением прав, свобод и гарантий граждан, вопросы общественной безопасности. Также в числе задач — выполнение майских указов президента.

Давая оценку работе Сергеева на предыдущей работе, Паньшин отметил, что он «имеет большой трудовой стаж по кадровым вопросам, а также взаимодействию с органами государственной власти регионов округа и органами местного самоуправления».

В ходе общения с журналистами Григорий Сергеев, отвечая на вопрос о приоритетных задачах, отметил, что в целом в регионах «проблемы являются схожими». В частности, это дороги, дворовое благоустройство, капремонт, переселение из ветхого и аварийного жилья, ЖКХ. По его словам, с данными вопросами жители Саратовской области в приёмную президента в регионе. Было подчёркнуто, что на «особом контроле» находится вопрос лекарственного обеспечения граждан, который был поднят на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа 2019 года на пост главного федерального инспектора по Саратовской области, которая оставалась вакантной с 15 марта, был назначен 37-летний уроженец Чебоксар Григорий Сергеев, который ранее работал федеральным инспектором по Нижегородской области и временно исполнял обязанности ГФИ по Саратовской области. Десять лет он работал в аппарате полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе.

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