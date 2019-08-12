Симферополь, 12 августа 2019, 16:15 — REGNUM
Крымская трасса «Таврида» готова на 74% и должна быть сдана в 2020 году без рисков срыва сроков. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил глава РК Сергей Аксёнов.
Он также сообщил, что точно такие же работы выполняются по четырёхполосной дороге Симферополь — Евпатория — Мирный.
Как сообщало ИА REGNUM, с 2014 года, по данным руководства Крыма, на полуострове отремонтировали более 950 километров дорог. Однако далеко не всегда качество выполненных работы было надлежащим.
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