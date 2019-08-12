Симферополь, , 16:15 — REGNUM

Крымская трасса «Таврида» готова на 74% и должна быть сдана в 2020 году без рисков срыва сроков. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил глава РК Сергей Аксёнов.

«В данном случае нет, мы не видим, подрядчик двигается в большинстве впереди графика, все работы выполняются в срок», — уточнил глава РК.

Он также сообщил, что точно такие же работы выполняются по четырёхполосной дороге Симферополь — Евпатория — Мирный.

«Длина дороги 83 километра, деньги выделены в полном объёме. Срок окончания — 2020 год, у нас сегодня готовность 40 процентов, подрядчики двигаются в графике. Как только эти основные направления будут реализованы, транспортная зависимость региона существенно уменьшится», — добавил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2014 года, по данным руководства Крыма, на полуострове отремонтировали более 950 километров дорог. Однако далеко не всегда качество выполненных работы было надлежащим.

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