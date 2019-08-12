Багдад, , 16:23 — REGNUM

Правительство Ирака выступило против участия вооруженных сил Израиля в кампании по обеспечению безопасного следования судов в Персидском заливе, об этом 12 августа завил министр иностранных дел страны Мухаммед аль-Хаким на своей странице в социальной сети Twitter.

«Ирак отвергает участие в любой форме сионистских сил в кампании по обеспечению безопасности судов в Персидском заливе. Страны могут справиться с этой задачей собственными силами» Мухаммед аль-Хаким

Заявление последовало на следующий день после того, как аналогичное высказывание сделали в Тегеране, призвав США и Великобританию не нагнетать напряженность в регионе.

Напомним, напряженность в Персидском заливе значительно увеличилась после того, как Иран захватил судно Великобритании, отвечая, таким образом, на аналогичные действия Лондона.

Серия указанных инцидентов привела к тому, что Соединенные Штаты, совместно с Соединенным Королевством, приступили к осуществлению миссии по защите судов в Ормузском проливе.

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