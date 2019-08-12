Багдад, 12 августа 2019, 16:23 — REGNUM
Правительство Ирака выступило против участия вооруженных сил Израиля в кампании по обеспечению безопасного следования судов в Персидском заливе, об этом 12 августа завил министр иностранных дел страны Мухаммед аль-Хаким на своей странице в социальной сети Twitter.
Заявление последовало на следующий день после того, как аналогичное высказывание сделали в Тегеране, призвав США и Великобританию не нагнетать напряженность в регионе.
Напомним, напряженность в Персидском заливе значительно увеличилась после того, как Иран захватил судно Великобритании, отвечая, таким образом, на аналогичные действия Лондона.
Серия указанных инцидентов привела к тому, что Соединенные Штаты, совместно с Соединенным Королевством, приступили к осуществлению миссии по защите судов в Ормузском проливе.
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