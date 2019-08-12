Приштина, , 16:02 — REGNUM

Силы безопасности Косово, официально преобразованные в вооружённые силы в конце 2018 года, будут участвовать в международных миссиях под эгидой НАТО. Об этом сообщил командующий косовскими силами генерал-лейтенант Рахман Рама.

По его словам, в 2021 году армия Косово присоединится к совместной с американскими военнослужащими миссии в Ираке или в Афганистане. Соединённые Штаты будет представлены в этой миссии бойцами национальной гвардии штата Айова.

«Участие нашей армии в миротворческих миссиях следует расценивать как большое достижение для Косово, — заявил при этом Рама.

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Напомним, парламент односторонне отделившегося от Сербии края Косово в декабре 2018 года одобрилпакет законопроектов о преобразовании действующих в регионе сил безопасности в полноценные вооружённые силы.

Сербия выступала категорически против создания армии в Косово, заявляя, что реализация данных намерений Приштины противоречит резолюции Совета Безопасности ООН 1244 и в целом будет иметь «непредсказуемые последствия для безопасности всего региона».

Российская сторона также неоднократно указывала на то, что резолюция СБ ООН 1244, являющаяся единственным международно-правовым актом в области косовского урегулирования, предусматривает пребывание на территории края исключительно многонациональных сил под международным контролем.

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