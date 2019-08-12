Нур-Султан, , 16:01 — REGNUM

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий четырех депутатов Сената республики, сообщили 12 августа в пресс-службе главы государства.

Прекращены полномочия Сергея Громова, Георгия Кима, Дулата Куставлетова и Рашида Тусупбекова, Аскара Байсенбаева и Бырганым Айтимовой. Токаев также подписал указ о назначении сенаторов Мухтара Кул-Мухаммеда, Андрея Лукина, Даригу Назарбаеву, Ляззата Сулеймена, Дана Нуржигитова, Канатбека Сафинова, Нурторе Жусипа и Аскара Шакирова.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Аскара Байсенбаева послом республики в Белоруссии. Ранее его полномочия были прекращены указом главы государства.

Читайте также: Президент Казахстана сменил посла в Белоруссии