Донецк, , 15:54 — REGNUM

В настоящее время ситуация в Донбассе находится на грани очередного витка эскалации. Такое заявление 12 августа сделал начальник пресс-службы управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

Он отметил, что за прошедшие сутки украинские силовики девять раз открывали огонь по территории республики. Причём, подчеркнул Безсонов, огонь из гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов вёлся целенаправленно по населённым пунктам.

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«Нам всё сложнее называть обстрелы со стороны Украины наших мирных городов и посёлков «нарушением перемирия», — отметил глава пресс-службы Народной милиции. — Это откровенная агрессия и геноцид нашего мирного населения в свете полного отсутствия ответа со стороны наших защитников».

Безсонов призвал мировое сообщество обратить пристальное внимание на действия украинской стороны по уничтожению народа Донбасса, отметив, что намерения Киева наглядно подтверждаются заявлениями украинских политиков о возможности решения этого конфликта только военным путём.

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«В настоящее время мы находимся на грани очередного витка кровопролития, и только решительные действия международных организаций и общества могут его остановить», — подытожил Безсонов.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля в Донбассе начало действовать очередное согласованное в рамках Минского процесса перемирие. Однако украинские боевики как обычно его не соблюдают. Обстрелы территорий ДНР и ЛНР ведутся практически ежедневно. В это связи 9 августа глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отдал приказ открывать огонь на поражение по всем нарушителям перемирия.

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