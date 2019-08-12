Москва, 12 августа 2019, 15:58 — REGNUM
Президент Украины Владимир Зеленский пока достиг всех намеченных им целей, считает политолог Михаил Синельников-Оришак. Об этом он заявил 12 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению бывшего премьер-министра Украины Валерий Пустовойтенко, в ближайшие годы у Украины нет возможности нарастить рост внутреннего валового продукта на 5−7%, как это пообещал президент Зеленский. Кроме того, по его мнению, новому правительству Украины будет трудно провести «большую приватизацию», поскольку страна воюет. В таких условиях Киеву сложно заполучить инвесторов.
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