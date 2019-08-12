Тирана, , 15:49 — REGNUM

Основную часть в списке лиц, разыскиваемых по линии Международной организации уголовной полиции (Интерпол) составляют граждане балканских стран. Об этом сообщает албанский телеканал Top Channel.

Отмечается, что на сегодняшний день среди разыскиваемых Интерполом числятся 116 граждан Албании, 99 граждан Боснии и Герцеговины и 50 граждан Болгарии.

Далее в списке следуют Румыния — 48 разыскиваемых лиц, Франция — 28, Сербия — 25, Хорватия — 22. В конце списка находятся Ирландия, Исландия и Люксембург — по одному разыскиваемому человеку.

Напомним, на минувшей неделе Македония отказалась выдавать Сербии бывшего боевика террористической организации «Армия освобождения Косово» Тимора Морину, который был объявлен Белградом в международный розыск по линии Интерпола в связи с обвинениями в военных преступлениях. Против его экстрадиции выступил лично премьер-министр Македонии Зоран Заев, который заявил, что Морина «является гражданином Косово, а не Сербии, и потому не подлежит выдаче».

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